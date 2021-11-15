«Шымбулак» готовится к проведению очередных этапов Кубка мира по фристайлу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12-13 марта 2022 года на горнолыжном курорте «Шымбулак» в Алматы планируется проведение этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «Лыжная акробатика» и «Могул», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент трасса к могулу уже готовится, поставили снежные пушки. Трассу к лыжной акробатике мы будем готовить в декабре… Для нас это традиционно уже стало мероприятием. Интерес к этому соревнованию со стороны участников растет. Все прекрасно знают, что у нас самый быстрый склон. Они уже готовятся к этому мероприятию», - сказал директор горнолыжного курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов во время открытия сезона.

Ожидается участие сильнейших спортсменов мира и Казахстана.

Ринат Абдрахманов также ответил, будут ли повреждены хвойные деревья при подготовке этих трасс. Ранее активисты пожаловались на вырубку елей для проведения чемпионата мира по фристайлу. В акимате тогда опровергли эту информацию.

«Неправильно было со стороны активистов, не убедившись, как мы это сделали. Изначально эта трасса существовала. Мы показали и доказали, что ни одна елка не пострадала. Те елки, которые мешали трассе, остались под снегом. Снег растаял и все убедились, что никакого повреждения деревьев не было…Сейчас мы уже готовим трассу к этапу Кубка мира и заверяю, что никаких повреждений не будет. Трасса изначальна была спроектирована так, чтобы повреждения хвойным деревьям не было. То есть, имеющиеся деревья, которые мешают, они останутся целыми. Волноваться не о чем», - добавил спикер.

Отметим, в 2019 году впервые в истории Казахстана состоялся этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «Могул». А весной 2021 года на Шымбулаке прошел чемпионат этапов кубка мира по фристайлу, включающий в себя могул и акробатику.