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    14:17, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Швейцарский Нацбанк заинтересован в запуске совместного проекта с Казахстаном

    Аттилио Занетти
    Фото: Кадр из видео

    Швейцарский Национальный Банк заинтересован в запуске совместного проекта по цифровизации валют с Казахстаном, сказал в интервью программы New Time международного телеканала Silk Way член правления Национального Банка Швейцарии Аттилио Занетти, передает агентство Kazinform.

    — У нас уже много лет очень интенсивные и плодотворные отношения с властями Казахстана в целом и, в частности, с центральным банком. У нас есть ряд общих проектов в различных областях, включая платежную систему и управление рисками. За эти годы, я думаю, мы реализовали более 20 совместных проектов. Теперь, забегая вперед, я думаю, нам будет очень интересно узнать больше о работе, которая была проделана в Казахстане с цифровым тенге, и о том, как развивается этот проект. Я думаю, что Казахстан лидирует в цифровизации денег, и опыт Казахстана будет очень важен не только для Швейцарии, но и для всего сообщества центральных банков по всему миру. Для нас (центральных банков Казахстана и Швейцарии — ред.) нет необходимости в переговорах, у нас неформальные отношения, поэтому мы можем организовать встречи, которые подойдут обеим сторонам для обмена необходимой информацией, — отметил Аттилио Занетти.

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Цифровой тенге Банки Швейцария
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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