Швейцарский Нацбанк заинтересован в запуске совместного проекта с Казахстаном

— У нас уже много лет очень интенсивные и плодотворные отношения с властями Казахстана в целом и, в частности, с центральным банком. У нас есть ряд общих проектов в различных областях, включая платежную систему и управление рисками. За эти годы, я думаю, мы реализовали более 20 совместных проектов. Теперь, забегая вперед, я думаю, нам будет очень интересно узнать больше о работе, которая была проделана в Казахстане с цифровым тенге, и о том, как развивается этот проект. Я думаю, что Казахстан лидирует в цифровизации денег, и опыт Казахстана будет очень важен не только для Швейцарии, но и для всего сообщества центральных банков по всему миру. Для нас (центральных банков Казахстана и Швейцарии — ред.) нет необходимости в переговорах, у нас неформальные отношения, поэтому мы можем организовать встречи, которые подойдут обеим сторонам для обмена необходимой информацией, — отметил Аттилио Занетти.