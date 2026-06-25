Швейцария обыграла Канаду и вышла в плей-офф чемпионата мира-2026

В Ванкувере завершился матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады со счетом 2:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча прошла на стадионе «Би-Си Плэйс». Счет был открыт на 46-й минуте — отличился Рубен Варгас. На 57-й минуте преимущество швейцарцев увеличил Йохан Манзамби. Канадцы сумели сократить отставание на 76-й минуте благодаря голу Промиса Дэвида, однако избежать поражения не смогли.

По итогам группового этапа сборная Швейцарии набрала семь очков и обеспечила себе выход в стадию плей-офф мирового первенства. В активе Канады осталось четыре очка.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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