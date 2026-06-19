Швейцария «дожала» Боснию и Герцеговину после выхода футболиста «Астаны»

Сборная Швейцарии одержала уверенную победу над командой Боснии и Герцеговины во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Матч группы B, прошедший на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США), завершился со счетом 4:1 в пользу швейцарцев.

Отметим, что с замены у Боснии появился Иван Башич, представляющий на клубном уровне «Астану». Полузащитник провел на поле всего 35 минут.

Долгое время команды не могли открыть счет, однако на 74-й минуте нападающий Йохан Манзамби вывел Швейцарию вперед.

Ситуация для боснийцев осложнилась на 80-й минуте после удаления защитника Тарика Мухаремовича.

Получив численное преимущество, швейцарцы довели дело до разгрома. На 84-й минуте отличился Рубен Варгас, а на 90-й минуте Манзамби оформил дубль.

Уже в компенсированное время Эрмин Махмич сократил отставание боснийской команды, однако окончательный счет установил Гранит Джака, реализовавший пенальти на 90+7-й минуте.

После двух туров Швейцария набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы B. В активе Боснии и Герцеговины одно очко. Столько же имеют Канада и Катар, которым еще предстоит провести матч второго тура.

В заключительном туре группового этапа Швейцария сыграет с Канадой, а Босния и Герцеговина встретится с Катаром. Оба матча состоятся 24 июня.

Ранее ЮАР ушла от поражения в матче с Чехией на чемпионате мира по футболу.