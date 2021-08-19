Швейцария отказывается от бесплатных ПЦР-тестов для невакцинированных жителей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Правительство Швейцарии предпринимает меры по стимуляции кампании вакцинации населения путем введения платы за ПЦР-тесты, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Швейцарии, которые не вакцинированы, и желающие посетить общественные мероприятия, где требуется сертификат вакцинации COVID-19, с 1 октября должны будут сами оплатить ПЦР-тестирование либо пройти вакцинацию, - говорится в пресс-релизе правительства страны.

Число ежедневных случаев заражения в Швейцарии превысило отметку в 2 тысячи пациентов, при этом в среду было зарегистрировано 2120 новых случаев COVID-19.

Немного менее 50 процентов населения Швейцарии полностью вакцинировано, но темп вакцинации с 11 июля остается на прежнем уровне. На этом фоне Федеральный совет управляющих страны призвал население более активно вакцинироваться.

«Учитывая, что все, кто живет в Швейцарии, в какой-то момент вступят в контакт с вирусом COVID-19, Федеральный совет считает, что рост числа инфекций, госпитализаций и смертей неизбежен. Возвращение к нормальной жизни требует значительного увеличения числа вакцинированных людей», - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в настоящее время страна вступила в период «нормализации» пандемии. Однако ограничения по коронавирусу останутся в силе, по крайней мере, до начала сентября, когда правительство вновь рассмотрит эпидемиологическую ситуацию.

Правительство Швейцарии продолжит финансировать массовое тестирование в школах, компаниях и медицинских учреждениях, но хочет отказаться от оплаты так называемых «удобных тестов» для людей, посещающих общественные мероприятия.

Это не относится к детям в возрасте до 12 лет или лицам, которые не могут быть вакцинированы по медицинским показаниям.

Правительство Швейцарии заявляет, что будущая стратегия борьбы с пандемией будет направлена на предотвращение давления на больничную систему, а не на защиту людей, которые отказываются от вакцинации.