Шведский стол внедряют в армии Казахстана

В армии Казахстана в пилотном режиме внедрена система питания по принципу «шведского стола». Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Точно ввели в качестве пилота, апробировали. Сейчас проводят анализ плюсов и минусов. Прежде чем любую вещь вводить полномасштабно, вы знаете, что армия не маленькая организация, нужно апробировать и понять, стоит ли нам это делать, — сказал Ахмедиев.

Он добавил, что сейчас проводится анализ эффективности пилотного проекта, после чего будет принято решение о полномасштабном внедрении.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Казахстана планируют внедрить элементы «шведского стола» и расширить меню за счет блюд национальной кухни.

Новая модель питания позволит военнослужащим самостоятельно выбирать блюда из нескольких вариантов. При этом стоимость продовольственных пайков увеличиваться не будет. Этого планируют добиться за счет оптимизации процессов приготовления и распределения пищи.