Шведский стол и национальные блюда появятся в армии Казахстана

Как рассказали в Министерстве обороны, новая модель питания позволит военнослужащим самостоятельно выбирать блюда из нескольких вариантов. При этом стоимость продовольственных пайков увеличиваться не будет. Этого планируют добиться за счет оптимизации процессов приготовления и распределения пищи.

Теперь ежедневно будут готовить несколько видов первых и вторых блюд, из которых военнослужащие смогут выбирать по своему усмотрению.

В настоящее время питание в армии обеспечивают 23 поставщика услуг, которые обслуживают более 40 тысяч человек. По итогам конкурсных процедур определены 11 новых поставщиков, что, как отмечается, должно повысить конкуренцию и качество услуг.

Также систему организации питания переводят на долгосрочную основу. Контракты с поставщиками будут заключаться на срок до трех лет. Конкурсные процедуры планируют полностью перевести в электронный формат, чтобы обеспечить прозрачность и снизить коррупционные риски.

Для повышения качества питания уже провели около 300 контрольно-показательных приготовлений пищи, а для поваров организовали обучение. Кроме того, в воинских частях провели анонимные опросы военнослужащих, по итогам которых скорректировали отдельные позиции меню, не меняя нормы продовольственных пайков.

Фото: МО РК

По словам заместителя министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-майора Алмаза Джумакеева, переход к новой системе питания — это принципиальный шаг в повышении качества обеспечения военнослужащих.

— Мы переходим к современной модели организации питания. Во главе угла стоит не формальный подход, а реальные потребности военнослужащего. Внедрение элементов «шведского стола» — это возможность дать солдату выбор, обеспечить разнообразие и повысить качество питания без увеличения затрат, — отметил он.

Он также подчеркнул, что важной задачей остается прозрачность всех процедур, которые максимально переведут в электронный формат для формирования честной конкурентной среды среди поставщиков.

Помимо этого, в армии расширяют рацион за счет блюд национальной кухни и увеличения калорийности питания. Внимание уделяют качеству питания в полевых условиях и развитию института военных поваров, которые будут работать совместно с гражданскими поставщиками на полигонах.

К общественному контролю привлекли представителей комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі».

Отметим, что с января этого года увеличили стоимость пайка для казахстанских военных.