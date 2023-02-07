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Швеция, как председатель ЕС активировала спецмеханизм реагирования в связи с землетрясением в Турции

7 Февраля 2023, 02:27
Швеция, как председатель ЕС активировала спецмеханизм реагирования в связи с землетрясением в Турции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Председательствующая в Европейском союзе Швеция 6 февраля приняла решение активизировать Комплексное реагирование на политический кризис (IPCR) для координации мер поддержки государств-членов ЕС и Европейской комиссии в связи с землетрясением в Турции и Сирии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В понедельник в городе Брюсселе состоялось специальное координационное совещание по данному вопросу.

В случае кризиса, стихийного бедствия, природного либо антропогенного характера, ЕС может использовать несколько отраслевых механизмов реагирования на кризисы для оказания помощи и разрешения ситуации.

Механизмы комплексного реагирования на политические кризисы (IPCR) поддерживают быстрое и скоординированное принятие решений на политическом уровне Евросоюза в отношении серьезных и сложных кризисов, включая террористические акты.

С помощью этого механизма председательство в Совете, которое с января 2023 года реализует Швеция, координирует политический ответ на кризис в Турции, объединяя: институты ЕС, государства-члены и других ключевых участников.


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