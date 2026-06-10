Штурманский поход провели военные моряки Казахстана на Каспии

В центральной части Каспия военные моряки отработали комплекс учебно-боевых задач, связанных с управлением кораблями и обеспечением безопасности мореплавания, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

Участники похода вяполняли действия в составе вахтенных смен и закрепили навыки самостоятельного несения штурманских вахт.

— Мероприятия были направлены на совершенствование профессионального мастерства, навыков кораблевождения и организации штурманской службы. Специалисты отработали действия в качестве вахтенных офицеров и прошли подготовку к несению штурманских вахт, — уточнил командир штурманской боевой части ракетно-артиллерийского корабля «Орал» старший лейтенант Асылбек Оразбаев.

Фото: Минобороны РК

Особое внимание уделялось изучению особенностей морского театра, практическому применению методов навигации, совершенствованию навыков прокладки маршрута и корректировки курса в зависимости от складывающейся обстановки.

Практическая подготовка проходила в условиях, максимально приближенных к реальной служебно-боевой деятельности. Это позволило военнослужащим приобрести дополнительный опыт организации штурманской службы, закрепить умение оперативно оценивать обстановку и принимать грамотные решения.

Фото: Минобороны РК

По завершении штурманского похода офицеры сдали зачеты по основным направлениям подготовки, продемонстрировав высокий уровень знаний и практических навыков.

Штурманская подготовка — один из ключевых элементов боевой выучки военно-морских специалистов. Она обеспечивает поддержание высокой готовности личного состава, способствует эффективному выполнению задач по защите морских рубежей и укреплению боевого потенциала Военно-морских сил.

Фото: Минобороны РК

Ранее сообщалось о том, что МЧС РК усиливает развитие морской инфраструктуры на Каспии.