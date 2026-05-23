МЧС РК усиливает развитие морской инфраструктуры на Каспии

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов в рамках рабочей поездки посетил грузовой район «Баутино» в Мангистауской области, передает Kazinform.

Он ознакомился с инфраструктурой района и его материально-техническим оснащением.



«Баутино», расположенный в Тупкараганском районе, является одним из ключевых элементов инфраструктуры Каспийского региона и играет важную роль как база поддержки морских операций, включая аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы, а также ликвидацию аварийных разливов нефти на море.

Фото: МЧС РК

Министр отметил значение района для обеспечения безопасности в казахстанском секторе Каспийского моря и подчеркнул необходимость дальнейшего развития технического потенциала и модернизации морской инфраструктуры. Также подразделения «Теңіз жасағы» МЧС позволит повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и усилить безопасность на акватории Каспийского моря.

Напомним, военно-морские силы Казахстана играют ключевую роль в обеспечении безопасности казахстанского сектора Каспийского моря — единственного морского направления страны. В отличие от Сухопутных войск и Сил воздушной обороны ВМС были сформированы фактически с нуля.