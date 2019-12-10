Штрафы на более чем 920 млн тенге выставили алматинцам за платные парковки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцам, уклонившимся от уплаты за парковки, по итогам года выставлено 143 тыс. предписаний на сумму более 920 млн тенге. Об этом сообщили в компании А-Паркинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании пояснили, что в 2019 году были запушены 11 автомобилей, оснащенных аппаратно-программным комплексом фотофиксации «Дозор-М», распознающим номера автомобилей и фиксирующим информацию об оплате или неоплате парковки.

IT-директор компании Рашит Махсудов пояснил, что эти машины курсируют по кругу. Установленный в них комплекс определяет координаты, понимает, находится ли машина в зоне платной парковки либо вне зоны.

«В случае если машина находится в зоне парковки, то специальные камеры начнут фиксировать все автомобили, припаркованные на парковке. Распознает госномер, туда же привязывает GPS-метку, улицу, где была совершена фотофиксация, время и дату. И так машина целый день ездит по кругу. Дальше система высчитывает время между фотофиксациями. Тем самым мы определяем, сколько автомобиль там простоял. Дальше система сверяет с фактом оплаты, если факт оплаты подтверждается, то соответственно человек добросовестный, и к нему нет никаких претензий. Если не оплатил, система выносит рекомендацию о вынесении предписания, которую мы на следующий день выгружаем по защищенному каналу в департамент полиции. Далее уже полиция принимает решение о вынесения предписаний, то есть штрафов», - пояснил он.

По словам директора компании Марата Принбекова, с момента существования платных парковок в городе, это с середины 2016 года, автовладельцам начислено 1,5 млрд тенге штрафов. Но в бюджет поступило всего 622 млн тенге.

Марат Принбеков также рассказал, на сколько могут подорожать платные парковки в дальнейшем.