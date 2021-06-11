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    13:09, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Штрафы на 152,5 млн тенге выписали нарушителям карантина в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года мобильными группами выявлено 3677 административных правонарушений. Среди них, 356 случаев проведения свадебных торжеств, 55 фактов организации конно-спортивных состязаний, 263 фактов нарушений карантина магазинами, 136 - владельцами общепита, 44 - салонами красоты, 29 - станциями техобслуживания, 22 - рынками, 16 - аптеками и 1592 других различных нарушений карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    По всем выявленным нарушениям составлены административные протоколы по ст. 425 КоАП РК « Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы направлены в СЭС для привлечения к административной ответственности. В результате, в отношении нарушителей карантина наложены административные штрафы на сумму более 152,5 миллиона тенге.

    К примеру, в Жетысайском районе в ходе рейдовых отработок полицейские выявили факт проведения свадьбы в одном из заведений г. Жетысая на 100-150 гостей. Как выяснилось, торжественное мероприятие обслуживалось с нарушением масочного режима. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения собранные материалы по статье 425 КоАП РК направили в СЭС для принятия соответствующего решения.

    В Сарыагашском районе в одном из ресторанов районного центра мобильная группа остановила проведение аналогичного тоя на 100 человек, устроенный одним из местных жителей. Стражи порядка провели с присутствующими разъяснительную беседу о недопустимости нарушения карантина, который может привести к осложнению здоровья. Собранные материалы на владельца заведения и хозяина торжества также направили в СЭС для привлечения к ответственности.



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