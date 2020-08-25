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Штрафстоянки для скота работают в СКО

25 Августа 2020 14:58
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Штрафстоянки для скота работают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начали работать штрафстоянки для бродячего скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, по области таких площадок 54. Скот на них будет содержаться за счет за счёт местных исполнительных органов до установления хозяев. За десять дней работы на таких спецстоянках побывали уже 88 голов скота.

В Мамлютском районе полицейским пришлось перегнать на штрафстоянку 32 лошади, которые бродили вблизи озера Менкесер. По словам начальника районного отдела полиции Серика Альжанова, пастуха с ними не было. Животные не были таврированы, что затруднило поиск хозяев. К вечеру их все же нашли. Все три владельца скота понесли административное взыскание по статье «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек».

«Вольный выпас создаёт идеальные условия для скотокрадов, бродячие животные создают угрозу для автомобилистов, их самовольный уход с мест выпаса заставляет мобилизовать для поисков большие силы в районных подразделениях полиции. С этим явлением необходимо покончить», — сказал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.


Правила выпаса сельскохозяйственных животных вступили в силу в регионе 15 августа. Теперь бесконтрольный выпас является административным правонарушением. Владельцы могут пасти животных самостоятельно либо доверять их другому лицу. В этом случае обязательно составление трёхстороннего договора, который будет гарантировать обязательства пастуха перед владельцами. Правила требуют обязательного таврирования и биркования - раньше это были рекомендательные меры. Регламентируются порядок водопоя и перегона, другие стороны выпаса.

Полицейские считают эти правила важным шагом в профилактике скотокрадства.

Организовать штрафстоянки для скота полицейские предлагали еще в январе.


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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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