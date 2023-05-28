Штрафовать за распространение ложной информации планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За распространение ложной информации планируют установить штраф от 138 до 345 тысяч тенге в РК. Такие данные содержатся в законопроекте «О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам интернет-площадок и интернет-рекламы», поступившем на рассмотрение Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, поступившему на обсуждение депутатов, теперь в Кодекс об административных правонарушениях будет введена новая статья 456-2 (размещение, распространение недостоверной информации).

«За размещение, распространение ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсе, интернет-портале или иными способами, предусмотренными законодательством РК - должностным лицам, субъектам малого предпринимательства, некоммерческим организациям предусмотрен штраф– 30 МРП (103 500 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 50 МРП МРП (345 000 тенге). За повторное совершение такого действия в течение года должностным лицам, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям налагается штраф в размере 50 МРП, субъектам среднего предпринимательства – 100 МРП, субъектам крупного предпринимательства – 200 МРП (690 000 тенге)», - говорится в документе.

Кроме того, вводится ответственность и на лиц, привлекающих ложную информацию на онлайн-платформы. В частности, на физических лиц – 20 МРП (69 000 тенге), малому бизнесу – 30 МРП, субъектам среднего предпринимательства- 50 МРП, субъектам крупного предпринимательства-100 МРП.

«Вместе с тем, для инфлюенсеров (блогеров), распространяющих ложную информацию, предусмотрен штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 40 МРП (138 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 80 МРП (276 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей. За действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания – субъектам малого предпринимательства – штраф в размере 60 МРП(207 000 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 120МРП (414 000 тенге), субъектам крупного предпринимательства - 220 МРП (759 000 тенге) месячных расчетных показателей», - указано в законопроекте.