Штрафовать за незаконное продление рабочего дня планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» одобрен депутатами Мажилиса в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект разработан по инициативе депутатов Мажилиса Парламента в реализацию принятых законов, поручений Главы государства, данных в Послании. Решает важную задачу по регламентированию порядка привлечения к ответственности виновных лиц в целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц по ряду составов. Первое. Предлагается предусмотреть административную ответственность за несоблюдение сторонами законных прав и интересов работников заемного труда», - сказала на пленарном заседании Мажилиса депутат Гульнар Бижанова.

Также предлагается установить административную ответственность принимающей стороны за незаконное превышение предусмотренной законодательством нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной работы для работников направляющей стороны.

«Второе. По закону прокурор наделен правом незамедлительно отменять своим постановлением все незаконные решения, а также приостанавливать необоснованные акты госорганов. Однако за их неисполнение административная ответственность не предусмотрена. В этой связи мы предлагаем установить административную ответственность за неисполнение постановления прокурора. Третье. В целях усиления ответственности должностных лиц госорганов по фактам незаконного проведения проверок, а также иных форм контроля и надзора, предложено увеличить срок давности их привлечения к административной ответственности до одного года», - перечислила депутат.

По ее словам, сейчас этот срок составляет два месяца. Проблема заключается в том, что процесс обжалования итогов проверки, действий должностных лиц госорганов занимает длительный период. В результате в связи с истечением двухмесячного срока давности чиновники остаются безнаказанными.

«Четвертое. Длительно существуют проблемы, связанные с незаконным проникновением нелегальных старателей на опасные производственные объекты и незаконной добычи золотосодержащих руд. Это стало основанием для инициирования депутатами введения уголовной ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект. В этой связи, вносится уточнение для разграничения административной и уголовной ответственности. Пятое. Проект предусматривает поправку о применении одинаковой базы для расчета экологического штрафа за незаконное сжигание газа в факелах и на стационарных источниках. Этим исключается дискриминационный подход при расчете экологических штрафов», - подчеркнула спикер.

Она напомнила, что Глава государства поручил законодательно повысить статус участкового инспектора и предоставить ему широкий спектр полномочий.

В связи с этим предлагается наделить участкового правом наложения взысканий еще по четырем составам административных правонарушений.

«Это позволит существенно повысить эффективность работы участковых, освободить их от второстепенной работы и сконцентрироваться на выполнении основных задач, в первую очередь, работе с населением. Уважаемые коллеги, считаем, что предлагаемые законопроектом положения создадут благоприятные условия для защиты прав граждан и юридических лиц», - заключила Г. Бижанова.



