Штрафовать за несоблюдение графика строительства домов пообещал аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Недавно назначенный аким Петропавловска Серик Мухамедиев заявил, что если подрядные организации не будут соблюдать график работы, то их ждут штрафы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник проехал по проблемным домам, которые построили, но не сдали из-за отсутствия коммуникаций и благоустройства. С.Мухамедиев напомнил, что подрядные организации несут ответственность за соблюдение сроков работ.

«Сделаем графики до 15-го числа, не будет исполнения - будем штрафовать. Вам нужно положить 1 800 кубометров кирпича. Вы ставите 22 каменщика. Они будут класть по 30 «кубов» и сколько времени потребуется? Увеличивайте количество каменщиков, ускоряйте работы. Конкретные даты надо называть, а не размытые - «на следующей неделе», - сказал аким города.

На своей странице в Instagram С. Мухамедиев сообщил, что у 16-ти бюджетных домов срок строительства оказался короче срока ввода в эксплуатацию.

«Затянулись здесь процессы с инженерными коммуникациями и благоустройством дворов. Я побывал на этих участках, встретился с подрядчиками. Темпы, действительно, не радуют, как и количество работающих на стройплощадках. Выполнение поручений буду проверять лично, объезжая участки ежедневно. Отмечу, что нам не нужна поспешная и некачественная работа. Требования представителям подрядной организации обозначил, вопрос буду держать на личном контроле», - написал С.Мухамедиев.

Ранее аким области Айдарбек Сапаров сообщал, что на завершение строительства домов выделили дополнительные средства.