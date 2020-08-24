Штрафов на 92 млн тенге наложили за полгода госинспекторы Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на фитосанитарных контрольных постах республики госинспекторы МСХ провели досмотр более 88 тысяч транспортных средств, в том числе почти 68 тысяч автомобилей, 17 тысяч вагонов, 4 тысячи воздушных и свыше 100 морских и речных судов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В результате проверки импортной продукции в первом полугодии 2020 года выявлено 1 969 случаев нарушения законодательства в области карантина растений, в том числе 1 522 факта отсутствия фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, 29 фактов выявления карантинных объектов, 36 фактов несоответствия фитосертификатов, 96 фактов нарушения фитосанитарных требований и 5 фактов ввоза запрещенной продукции.

В 555 случаях подкарантинная продукция была возвращена в страны-отправители грузов, еще в 9 уничтожена. При этом на 1,5 тысячи физических и юридических лиц наложены штрафы в размере 91 895 338 тенге. Для сравнения: за весь 2019 год было взыскано в 2,3 раза меньше – 38,6 млн тенге.

За нарушение законодательства в области карантина растений в страны-отправители грузов направлено 177 нотификаций.

Всего за первого полугодие 2020 года экспорт растениеводческой продукции из Казахстана составил почти 7 млн тонн, импорт в республику – 1,6 млн тонн.

Столь заметное улучшение работы служб фитосанитарного контроля объясняется тем, что 28 октября 2019 года в Казахстане был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК», который в целях укрепления защиты растений и растениеводства расширил функционал государственных инспекторов по карантину растений.

В частности, им дано право остановки транспортных средств и задержания подкарантинной продукции и объектов государственного карантинного фитосанитарного контроля на ФКП на период проведения осмотра, досмотра, карантинной фитосанитарной экспертизы и (или) лабораторной экспертизы.

Напомним, государственный карантинный фитосанитарный контроль осуществляется госинспекторами по карантину растений на фитосанитарных контрольных постах и направлен на предотвращение ввоза и распространения на территории Республики Казахстан карантинных объектов.

Сейчас в республике функционируют 26 внешних и 52 внутренних ФКП. В частности, для усиления карантинного фитосанитарного контроля в приграничных с РФ и КР регионах открыты 32 поста.