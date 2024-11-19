Штрафы за незаконный сбор денег в школах введут в Кыргызстане

Законопроект разработан в целях предотвращения незаконного сбора средств и создания общественных фондов в школах. При этом, документ не создает никаких препятствий для меценатства и оказания спонсорской помощи.

Поправками предлагается ввести статью 74-1 «Незаконный сбор денежных средств в государственных общеобразовательных организациях» в Кодекс о правонарушениях, за нарушение которой предусмотрен штраф в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или 114 тысяч тенге) для физических лиц. Если то же нарушение произошло путем создания общественных фондов при школах, то это влечет за собой штраф в размере 400 расчетных показателей (40 тысяч сомов или 229 тысяч тенге) для физлиц и 600 расчетных показателей (60 тысяч сомов или 344 тысяч тенге) - для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане предлагают штрафовать родителей, выезжающих в трудовую миграцию с оставлением своих детей без определения опекунов и попечителей и без уведомления об этом органов опеки и попечительства. Кроме того, в стране предлагают штрафовать за ношение одежды, скрывающей лицо.

Также ужесточена ответственность работодателей за нарушение требований по страхованию работников на опасных производственных объектах.