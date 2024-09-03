В Кыргызстане предлагают штрафовать за ношение одежды, скрывающей лицо

В Кыргызстане предлагают штрафовать за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в религиозной сфере» вынесен государственной комиссией по делам религии КР на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно поправкам, ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах, за исключением одежды, связанной с трудовой и служебной деятельностью, а также закрывающей лицо по медицинским показаниям, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или 113 600 тенге).

За приглашение религиозных деятелей, проповедников и проповедников зарубежных религиозных организации для проведения религиозных обрядов, собраний и иных религиозных мероприятий в домах престарелых и инвалидов, исправительных учреждениях отбывания наказания, следственных изоляторах, а также в соединениях, частях и подразделениях Вооруженных Сил без согласования с уполномоченным государственным органом по делам религий, предусмотрен штраф для физических лиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или 113 600 тенге), на юридических лиц – 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов или 369 200 тенге).

Проведение предвыборной агитации, собраний и других мероприятий политического характера в объектах религиозного назначения влечет наложение штрафа на физлиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или 113 600 тенге), на юрлиц – 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов или 369 200 тенге).

За вмешательство религиозных организаций или их представителей в деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц предусмотрен штраф для физлиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или 113 600 тенге), для юридических лиц – 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов или 369 200 тенге).

Преподавание религиозных дисциплин в индивидуальном порядке вне религиозного учебного заведения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или 113 600 тенге), для юридических лиц – 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов или 369 200 тенге).

За распространение религиозной литературы, иных религиозных печатных, аудио-, видеоматериалов в независимости от носителей информации в общественных местах, а также путем обхода жилых помещений, государственных и муниципальных организациях, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, предусмотрен штраф для физлиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или 113 600 тенге), для юридических лиц – 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов или 369 200 тенге).

Финансирование деятельности политических партий субъектами религиозной деятельности влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или 113 600 тенге), на юридических лиц – 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов или 369 200 тенге).

За осуществление религиозной деятельности, использование объекта религиозного назначения без соответствующей учетной регистрации в уполномоченном государственном органе по делам религий предусмотрен штраф для физлиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или 113 600 тенге), для юридических лиц – 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов или 369 200 тенге).

Дискриминации в устной, письменной форме по отношению к человеку или группе на основании религиозной принадлежности (в том числе сети интернет) влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.

Кроме того, согласно инициируемым изменениям в Закон КР «О политических партиях», на территории страны не допускается:

создание и деятельность политических партий зарубежных государств, а также их подразделений;

создание политических партий на религиозной основе, а также участие политических партий в религиозной деятельности.

При проведении предвыборной агитации и в наименовании партии не допускается отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации (изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику.

Также запрещается финансирование деятельности политических партий иностранными государствами, зарубежными партиями, юридическими и физическими лицами иностранных государств, а также субъектами религиозной деятельности.

Ранее в Кыргызстане уже предлагали законодательно ввести штрафы за ношение гражданами в общественных местах одежды и объемной бороды, закрывающих лицо без возможности идентификации личности граждан.