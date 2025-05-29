Штраф заплатит совершивший мошенничество экс-полицейский в Акмолинской области

По информации Ерейментауского районного суда, уголовное дело в отношении участкового инспектора полиции по обвинению в совершении мошенничества по п.2 ч.3 ст.190 УК РК было рассмотрено в согласительном производстве

- Судом установлено, что А. ввел в заблуждение гражданку З., убедив ее в том, что в его производстве находится материал в отношении нее по заявлению П. об оскорблении, и потребовал оплатить штраф на его карточный счет. Фактически П. не обращалась в полицию. З. перевела на указанный номер счета по мобильному приложению 10 000 тенге в качестве оплаты штрафа за оскорбление П., которыми А. распорядился по своему усмотрению, - сообщили фабулу дела в суде.

Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением о признании вины. Поэтому прокурор ходатайствовал о назначении А. штрафа.

Смягчающими обстоятельствами по делу стали добровольное возмещение ущерба, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения и наличие у виновного малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую присягу.

- Приговором суда А. назначен штраф в 10-кратном размере похищенного имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением специального звания «капитан полиции», - добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в ВКО трое полицейских осуждены за вымогательство у публичной личности.