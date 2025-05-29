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    04:05, 29 Май 2025 | GMT +5

    Штраф заплатит совершивший мошенничество экс-полицейский в Акмолинской области

    Для предупреждения аналогичных правонарушений на судебное заседание были приглашены сотрудники Ерейментауского районного отдела полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: polisia.kz

    По информации Ерейментауского районного суда, уголовное дело в отношении участкового инспектора полиции по обвинению в совершении мошенничества по п.2 ч.3 ст.190 УК РК было рассмотрено в согласительном производстве

    - Судом установлено, что А. ввел в заблуждение гражданку З., убедив ее в том, что в его производстве находится материал в отношении нее по заявлению П. об оскорблении, и потребовал оплатить штраф на его карточный счет. Фактически П. не обращалась в полицию. З. перевела на указанный номер счета по мобильному приложению 10 000 тенге в качестве оплаты штрафа за оскорбление П., которыми А. распорядился по своему усмотрению, - сообщили фабулу дела в суде.

    Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением о признании вины. Поэтому прокурор ходатайствовал о назначении А. штрафа.

    Смягчающими обстоятельствами по делу стали добровольное возмещение ущерба, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения и наличие у виновного малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую присягу.

    - Приговором суда А. назначен штраф в 10-кратном размере похищенного имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением специального звания «капитан полиции», - добавили в ведомстве.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что в ВКО трое полицейских осуждены за вымогательство у публичной личности. 

    Теги:
    МВД РК Полиция Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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