Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Штраф заменили на лишение свободы бывшему замакима района СКО

3 Марта 2023, 18:17
Штраф заменили на лишение свободы бывшему замакима района СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Апелляционная коллегия Северо-Казахстанского областного суда изменила приговор в отношении бывшего заместителя акима района М. Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы суда, осужденный экс-чиновник под предлогом содействия в досрочном перечислении бюджетных средств местному предпринимателю обманным путем завладел 200 тысячами тенге. Его задержали на месте преступления.

Приговором Петропавловского городского суда осудили к штрафу в сумме, равной 15-кратному размеру похищенного имущества. Однако прокурор посчитал наказание слишком мягким, не согласился с решением суда и подал апелляционное ходатайство.

«Коллегия признала, что назначенный бывшему замакима района альтернативный вид наказания в виде штрафа не соответствует личности осужденного и тяжести совершенного им уголовного правонарушения. Постановлением судебной коллегии приговор изменен и осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года», - прокомментировали в пресс-службе.

Апелляционное постановление вступило в законную силу.


Новости по теме
Мошенницу осудили на три года ограничения свободы в Кызылорде
Красивые номера обещал аферист жителям Туркестанской области
1,8 миллиона тенге отдал мошеннику житель Туркестанской области
Теги:
Читайте также
Плавсредства, мотопомпы и вездеходы готовят на период паводка в СКО
О шторме предупредили жителей Алматы, Шымкента и 8 областей
Обезвредивших подростка с топором школьников наградили в СКО
Красивые номера обещал аферист жителям Туркестанской области
Алматинца оштрафовали за нецензурную брань на борту самолета
Бухгалтер школы в ВКО присвоил более 11 миллионов тенге
Шесть женщин и ребенок оказались в снежном заторе в СКО
На 14,7 млн тенге оштрафовали костанайскую теплоэнергетическую компанию
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей