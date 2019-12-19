Штраф в 50 тысяч тенге рискуют получить любители петард в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в преддверии новогодних праздников начали проверять точки реализации пиротехнической продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, главная цель таких проверок – обезопасить жизнь и здоровье людей. В погоне за наживой некоторые продавцы реализуют товар без лицензий, сомнительного качества.

«Даже лицензионные пиротехнические изделия требуют осторожности и строгого следования инструкции. Она, кстати, обязательно должна присутствовать на упаковке на государственном и русском языках. Нелицензионные фейерверки опасны вдвойне. Отсутствие гарантии качества означает, что изделия могут сработать преждевременно, взорваться в руках. Они зачастую реализуются в местах, где невозможно соблюсти нормы хранения. Изделия находятся под воздействием солнечных лучей, осадков — так что даже при отсутствии производственного брака могут представлять опасность для жизни и здоровья», - рассказал начальник управления административной полиции Жасулан Оспанов.

За использование петарды в населенных пунктах грозит штраф в 20 МРП. Такое же наказание ждет родителей, которые разрешают своим детям играть с петардами.

Продавцы, реализующие пиротехнику без соответствующих разрешительных документов, несут административную ответственность в виде штрафа в размере 25 МРП.

«Для тех, кто торгует по лицензии, но нарушает нормы хранения, учета, использования, перевозки, торговли, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, предусмотрены штрафные санкции — от 5 до 45 МРП в зависимости от формы собственности», - добавили в пресс-службе.