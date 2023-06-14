АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штраф в 20 МРП или арест до 10 суток будет грозить за распространение ложной информации в РК. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие нормы содержаться в законопроекте «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы».

«В Административном кодексе введена новая статья, она предусматривает ответственность за распространение ложной информации, необязательно заведомо, а просто ложной информации посредством онлайн-платформ. То есть мы знаем, что на сегодня очень много информации (ложной)», - сказал Игорь Лепеха.

Заместитель министра внутренних дел уточнил, что ватсап – это тоже есть онлайн-платформа.

«Вот, на сегодняшний день у нас нет ответственности за это. Допустим, очень много у нас было, когда ковид был, очень много ложной информации распространялось гражданами. Что какие-то последствия наступают, какое-то лечение необходимо, и это все проходило безнаказанно. Много сейчас информации, связанной с кибербуллингом. Очень много, когда видео запускают в сеть, детей обвиняют в каких-то вещах, причем голословно обвиняют, без каких-то доказательств. Потом эта информация разносится, это может приносить какие-то серьезные последствия. Мы понимаем, что это может быть какая-то огромная травма. Эти вещи до сих пор проходили безнаказанно», - пояснил Игорь Лепеха.

Теперь, по его словам, будет предусмотрен штраф до 20 МРП (около 60 тысяч). Если в течение года человек повторно допускает факт распространения ложной информации, то он должен быть подвергнут административному аресту до 10 суток, либо заплатить штраф в 40 МРП. Материалы будут составляться органами внутренних дел и направляться в суд, решение будет приниматься судом.

«В первую очередь здесь речь идет о блогерах и юридических лицах. Не будет огульного привлечения всех к ответственности», - заверил Игорь Лепеха.