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вчера 22:40
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вчера 20:03
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Штраф свыше 130 тыс тенге заплатит алматинец за передачу управления автомобилем своему сыну
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинца привлекли к ответственности за передачу руля Gelandewagen своему шестилетнему сыну, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом полицейским стало известно из социальных сетей. Сначала несколько видео, где ребенок управляет автомобилем, обнародовал его отец. Затем видео вождения малолетнего сына были опубликованы в популярных аккаунтах.
«Даже если учесть, что мальчик управлял машиной на учебном полигоне, нельзя исключать большой риск и, прежде всего, для самого ребенка. Отец должен был это понимать. Впрочем, с этим нарушением гр. Ш. согласился и пообещал впредь не допускать своего малолетнего сына к рулю», - констатировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспортным средством» КРКоАП.
«Пользуюсь случаем, в очередной раз призываем участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, что является ключевым гарантией безопасности на дорогах», - добавил Нурлан Алмасбеков.
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