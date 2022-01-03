Штормовые предупреждения объявлены по всему Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед, низовая метель - штормовые явления будут наблюдаться 4 января в 14 областях, а также в столице республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ночью 4 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 4 января ожидается низовая метель, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области 4 января ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части, днем на востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау 4 января ожидаются временами осадки (преимущественно снег), туман, гололед.

В Нур-Султане 4 января ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, временами порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области 4 января ожидаются гололед, низовая метель. Ночью на востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются гололед, низовая метель. В Жезказгане гололед, низовая метель.

На западе, юге Павлодарской области 4 января ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области 4 января ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, в центре и на востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области 4 января ожидается туман. На севере, ночью на западе, днем на востоке области ожидается гололед. В Актау 4 января ночью ожидается гололед.

На севере, востоке и в центре Атырауской области 4 января ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Атырау 4 января ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днём на юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается низовая метель.

На юге и востоке Костанайской области 4 января ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на юге области - 15-20 м/с.

На северо-западе Актюбинской области 4 января ожидается туман, низовая метель. Ветер южный, днем на западе области порывы 18 м/с.

Ночью 4 января в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте 4 января временами ожидается туман. В Туркестане ночью и утром 4 января ожидается туман.

На севере Кызылординской области 4 января ожидаются туман, ночью и утром в центре области гололед. В Кызылорде ночью 4 января ожидается гололед.

На севере, юге и востоке Алматинской области 2-7 января ожидается туман, 2-4 января в районе Алакольских озер ветер юго-восточный 18-23, порывы 29 м/с и более.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области 3–5 января ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе 3–5 января ожидается туман, 5 января гололед.