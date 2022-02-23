Штормовые предупреждения: Метель, гололед и туман ожидаются в ряде регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метель, гололед, туман и другие штормовые явления прогнозируют 24 февраля в нескольких областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер юго-западный, днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15 м/с.
На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем 26 февраля ветер северо-восточный на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ночью и утром ожидается туман.
Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман. В городе Уральске ночью ожидается туман, гололед.
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью и утром ожидается туман. В городе Жезказгане ночью и утром ожидается туман.
На северо-западе Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге и востоке области туман. Ветер юго-западный, на северо-западе области 15-20 м/с. В городе Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем низовая метель, гололед.
На севере Кызылординской области ожидается туман.
На юге Павлодарской области ожидается туман.
На северо-востоке, севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем на севере, западе области порывы 25 м/с. В городе Петропавловске днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.
Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
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