Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи регионах Казахстана

27 Января 2023, 19:21
Штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается восточный ветер, порывы 18-23 м/с.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.


Новости по теме
ЧП в Новой Зеландии: проливные дожди обрушились на Окленд
На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды с 28 по 30 января - Казгидромет
Более 3 тысяч детей воспитываются в детдомах Казахстана
Теги:
Читайте также
СКО по программе «Аңсаған сәби» выделили 190 квот
ЧП в Новой Зеландии: проливные дожди обрушились на Окленд
Бороться с дропперами будут вместе полицейские и банкиры СКО
Смертность от рака в Павлодарской области за пять лет снизилась на 20 % - облздрав
На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды с 28 по 30 января - Казгидромет
Заместителя начальника «Казпочты» Павлодара подозревают во взятке
В Северо-Казахстанской области изберут 193 депутата маслихатов
Четыре случая менингококковой инфекции выявили в ЗКО за год
Новости партнеров
Популярное
1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
2 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
4 Со смогом в Алматы будут бороться с помощью ветра
5 Законопроекты, разрабатываемые по поручению Президента, должны быть приняты своевременно – Маулен Ашимбаев

Лента новостей