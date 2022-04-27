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Штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи областях РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Апреля 2022, 17:53
Штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На северо-востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный 17-22, порывы 25 м/с.

Днем на юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В городе Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидается гроза.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, ночью на западе, севере области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В городе Костанае днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе области и в горных районах 15-20, днем порывы 25 м/с. В городе Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.


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