Штормовую погоду прогнозируют синоптики 8 января в 18 регионах Казахстана

7 Января 2023, 19:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере, западе, в центре Абайской области ожидаются метель, гололед. Ветер южный, на севере, западе, в центре области 15-20 м/с. В городе Семее днем ожидаются метель, гололед. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами метель, днем гололед. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юге, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 25 м/с. В городе Кокшетау ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается сильный снег. Ночью на севере, востоке области ожидается низовая метель, на юге области гололед. Ветер северо-западный ночью 15-20, на юге области порывы 23 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Актобеночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью порывы 17 м/с.

В городе Астане ожидаются метель, днем гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются ветер северо-западный, ночью на севере, юге области 15-20 м/с. В городе Атырау ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В городе Усть-Каменогорске днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, севере области, в горных районах 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинскойобласти ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В городе Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области ожидаются снег, на севере, востоке области сильный снег, метель. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В городе Костанае ожидается метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, в центре области 23 м/с. В городе Кызылордеднем ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

На западе, востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, северный, на западе, востоке области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается гололед. Ветер северо-западный, северный ночью порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь). На севере, западе области метель. Днем на юге, в центре области гололед. Ветер южный, ночью на юге, западе области, днем на большей части области 15-20, на севере области порывы 23 м/с. В городе Павлодареднем ожидаются осадки (снег, дождь), гололед. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, северный 15-20, порывы 25 м/с. В городе Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с.

На севере Туркестанскойобласти ожидается туман. Ветер юго-западный ночью в горных районах, днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Туркестане ожидается ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

На большей части Улытаускойобласти ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В городе Жезказгане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ожидается ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

В период 7-8 января 2023 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.