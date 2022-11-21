Штормовую погоду прогнозируют синоптики 22 ноября в 19 регионах Казахстана

21 Ноября 2022, 19:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на большей части Абайской области ожидается снег. На севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на юге области 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.На востоке, западе Актюбинской области ожидается гололед, на севере, в центре области туман. В городе Актобе утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный ночью на севере, юге и в горных районах области 18-23 м/с.

В городе Алматы ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь), туман.

В городе Астане временами ожидается туман.

На западе, юге, севере Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ожидается туман.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на юге области 15-20 м/с.

Сутки 22, ночью 23 ноября на северо-востоке, в горных районах Жамбылскойобласти ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На северо-востоке области, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, сутки 22, ночью 23 ноября порывы 23-28 м/с. В городе Таразеночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, сутки 22, ночью 23 ноября порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный на востоке области порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В городе Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью на севере Карагандинской области ожидается туман. На севере, юге области низовая метель, гололед.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде ожидается туман.

На севере, юге Мангистауской области ожидается туман.

Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный на севере области, в горных районах 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается временами туман.

На западе, юге Улытауской области ожидается туман.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается временами туман.