Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Штормовую погоду прогнозируют синоптики 15 февраля в восьми регионах Казахстана

14 Февраля 2023, 20:41
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 15 февраля в восьми регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, западе Атырауской области ожидается метель. На западе, севере области гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. В городе Атырау ночью и утром ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области на западе, юге, севере, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В городе Таразеожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Днем на юге, востоке области ожидается туман. В городе Уральскеночью ожидается гололед.

На западе, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на востоке, в центре области порывы 18 м/с.

На севере, западе Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается снег, в горных районах области сильный снег, на юге области туман, на севере, в горных районах области гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный днем на горных перевалах, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем температура воздуха 7-12 тепла.

В городе Шымкенте днем температура воздуха 8-10 тепла.


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
Теги:
Читайте также
Движение ограничено на трассах девяти областей из-за непогоды
Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Трасса из Астаны в Щучинск закрыта для всех транспортных средств
Шесть лет колонии за мошенничество c автомобилями получил мужчина в Атырау
Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
Карагандинские педагоги сделали подарок школьнику, спасшему младшую сестру во время пожара
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей