Штормовой ветер сорвал часть крыши пятиэтажного дома в Талдыкоргане
Жители Талдыкоргана опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлены последствия сильного штормового ветра в 4 микрорайоне. По их словам, в доме № 63/66 порывами ветра сорвало часть кровли пятиэтажного жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.
К счастью, в момент происшествия людей рядом не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших. Однако, конструкция повредила балкон жителей первого этажа.
— Вот, смотрите. Крыша упала с пятого этажа. Повредила мой балкон. Если начнется дождь, то начнет всех топить, — говорит на видео жительница города.
По словам горожан, они опасаются, что в следующий раз подобный инцидент может привести к трагическим последствиям. В связи с этим жители просят ответственные органы провести срочную проверку состояния кровли и устранить потенциально опасные конструкции.
В отделе жилищной инспекции Талдыкоргана сообщили, что рассмотрели публикацию, размещенную в соцсетях. В ведомстве уточнили, что председателю КСК выдано уведомление о необходимости принять соответствующие меры.
Также в отделе отметили, что данный вопрос находится на контроле.
Напомним, что в 16 регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что с последствиями штормового ветра столкнулись и жители Карагандинской области.