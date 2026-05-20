Штормовой ветер сорвал часть крыши пятиэтажного дома в Талдыкоргане

Жители Талдыкоргана опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлены последствия сильного штормового ветра в 4 микрорайоне. По их словам, в доме № 63/66 порывами ветра сорвало часть кровли пятиэтажного жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

К счастью, в момент происшествия людей рядом не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших. Однако, конструкция повредила балкон жителей первого этажа.

— Вот, смотрите. Крыша упала с пятого этажа. Повредила мой балкон. Если начнется дождь, то начнет всех топить, — говорит на видео жительница города.

По словам горожан, они опасаются, что в следующий раз подобный инцидент может привести к трагическим последствиям. В связи с этим жители просят ответственные органы провести срочную проверку состояния кровли и устранить потенциально опасные конструкции.

В отделе жилищной инспекции Талдыкоргана сообщили, что рассмотрели публикацию, размещенную в соцсетях. В ведомстве уточнили, что председателю КСК выдано уведомление о необходимости принять соответствующие меры.

Также в отделе отметили, что данный вопрос находится на контроле.

Напомним, что в 16 регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что с последствиями штормового ветра столкнулись и жители Карагандинской области.