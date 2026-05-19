Дожди, ветер и заморозки прогнозируют 20 мая в Казахстане

20 мая в 16 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В области Жетысу северо-восточный ветер. На севере, западе и в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается восточный, юго-восточный ветер. Ночью на юге, днем на западе, юге и в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане — чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается северо-восточный ветер с переходом на юго-западный. Утром и днем на западе и юге области порывы 15-20 м/с. На западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге — чрезвычайная. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге, востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области — чрезвычайная. В Актобе ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается северо-восточный ветер. На севере, западе, востоке и в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается северо-восточный ветер с порывами 18 м/с. В горных районах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы ожидается северо-восточный ветер с порывами 18 м/с.

В Кызылординской области на юге, востоке и в центре ожидаются дождь, местами сильный дождь, гроза, шквал, град и пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе и в центре области — высокая. В Кызылорде ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал и пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град, на севере области временами сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау 20 мая днем ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, порывы до 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и в центре области туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на северо-востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау временами ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром — туман.

В Атырауской области ночью на севере и юге ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на западе, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. В горных районах временами сильный дождь, град, шквал и туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 23-28 м/с. На севере, западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области, порывы будут достигать до 15-20 м/с, на севере и востоке области порывы 25 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске 20 мая ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается западный, северо-западный ветер. Ночью на севере, юге и востоке, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке области ожидаются заморозки до трех градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается северо-западный ветер. На юго-западе и востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке и в центре области ожидаются заморозки до двух градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и востоке — чрезвычайная. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность. Днем ожидается понижение температуры до 15-17 тепла. Ночью на поверхности почвы возможны заморозки до двух градусов.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае 20 мая днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что жаркое лето с дождями ожидается в Казахстане. Прогноз на три месяца озвучили синоптики «Казгидромета».