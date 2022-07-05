5 Июля 2022 12:51

Штормовое предупреждение в Абайской области не объявлялось - МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одной из причин распространения пожара на большую территорию на базе отдыха на побережье озера Алаколь стал сильный ветер. Об этом заявил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Штормового предупреждения там не наблюдалось. Но мы все прекрасно понимаем, что штормовое предупреждение делается тогда, когда скорость ветра достигает более 20 метров в секунду. На месте пожара ветер был порядка 12 метров в секунду. Это довольно сильный ветер, но он не относится к разряду штормовых предупреждений», - сказал Дмитрий Титов.

Ранее сообщалось, что на территории одной из баз отдыха, расположенных на побережье озера Алаколь, произошел пожар. Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров.

«Четвертого июля в 23:08 на территории одной из баз отдыха, расположенных на побережье озера Алаколь, произошел пожар. Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров, пожар распространился на жилые дома близлежащих еще трех баз отдыха. В результате пожара огнем уничтожено 17 жилых домов. В тушении пожара принимало участие 29 единиц техники и 186 человек личного состава», - сказал в интервью журналистам Дмитрий Титов.

Было отмечено, что помимо сотрудников департамента по ЧС в тушении пожара были задействованы средства местных исполнительных органов, департамента полиции. Информация о численности туристов, отдыхавших в этих пансионатах устанавливается.