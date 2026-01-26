Штормовое предупреждение: снег, метель и гололед ожидаются в Казахстане

В Алматы ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Шымкенте временами ожидаются туман, гололед.

В области Абай ожидаются снег, метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юго-западе, в центре области порывы до 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман.

Днем на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке, в центре области с порывами до 15 м/с.

На севере, юге Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на востоке области порывы до 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области с порывами до 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами туман и гололед. Ветер юго-восточный, ночью на юго-западе, в горных районах области, днем — в горных районах области до 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью на севере, востоке, в центре, горных районах ожидается снег, днем на востоке, в горных районах области — снег. На севере, востоке, в центре, горных районах области временами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, на востоке, в горных районах области временами с порывами до 15-20 м/с.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман.

Ночью в Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области — туман.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

Утром и днем на западе, севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед. В центре, на севере, юге области — туман.

Ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед, днем гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, метель. На севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области — туман. Ветер юго-восточный, ночью и утром на горных перевалах области до15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, юге, в центре области — снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области — туман.

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня — читайте здесь.