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Штормовое предупреждение синоптики объявили в двух областях Казахстана

15 Января 2023, 18:07
Штормовое предупреждение синоптики объявили в двух областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду обещают 16 января синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере Павлодарскойобласти ожидается низовая метель. Ветер западный на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.


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