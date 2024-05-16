Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах РК

В Астане и 15 областях Казахстана 16 мая объявлено штормовое предупреждение, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Астане ночью на поверхности почвы ожидается заморозки 2 градуса.

В центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

Туман прогнозируют в Карагандинской области.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза.На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный в северной половине области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса.

16 мая на юге Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, в Уржарском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На северо-востоке, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.