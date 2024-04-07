Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 регионах РК

Штормовое предупреждение объявили в Астане и 11 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный, на западе области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

На юге, западе, в центре Акмолинской области ожидается туман.

В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре области Улытау ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, западный 9-14, на западе области порывы 15-20 м/с.

На востоке Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на северо-западе, в центре области — туман.

На западе, юге, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный днем на западе, на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается небольшой дождь, на юге области туман. Ветер северный на севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза, град. Ветер юго-западный на востоке области порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Атырауской области ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидается туман.