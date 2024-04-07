РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:49, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 регионах РК

    Штормовое предупреждение
    Фото: pixabay.com.

    Штормовое предупреждение объявили в Астане и 11 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный, на западе области 15-20 м/с.

    Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

    На юге, западе, в центре Акмолинской области ожидается туман.

    В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    На севере, юге, в центре области Улытау ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, западный 9-14, на западе области порывы 15-20 м/с.

    На востоке Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на северо-западе, в центре области — туман.

    На западе, юге, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный днем на западе, на юге области порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере Павлодарской области ожидается небольшой дождь, на юге области туман. Ветер северный на севере области порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза, град. Ветер юго-западный на востоке области порывы 17-22 м/с.

    Ночью и утром на востоке, юге Атырауской области ожидается туман.

    В Астане ночью и утром ожидается туман.

    Теги:
    Атырауская область Погода Северо-Казахстанская область Туркестанская область Регионы Казахстана Жетысуская область Улытауская область Костанайская область Астана Карагандинская область Западно-Казахстанская область Штормовое предупреждение Павлодарская область Акмолинская область Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!