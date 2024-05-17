Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах РК

В 15 областях Казахстана 17 мая объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, севере, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, в центре порывы 15-20 м/с. В центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. г. Жезказган: 17 мая днем ожидается гроза.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается туман. На юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

17 мая ночью на востоке области Абай ожидается туман, на севере области заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, в Уржарском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный, северный ночью на юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки 1 градус. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 17 мая в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

17 мая утром и днем в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. 17 мая на севере, востоке, в центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Кызылорда: 17 мая ожидается ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

Днем на востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

На северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В южной половине, центре, горных районах области Жетысу ожидаются гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Талдыкорган.: 17 мая ночью ожидается гроза.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются заморозки 1 градус.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 1 градус. г. Петропавловск: 17 мая днем ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, востоке, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северный днем на западе, востоке, в центре области 15-20 м/с. г. Актау: 17 мая днем ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северный днем порывы 15-18 м/с.

Утром и днем на юге, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.