Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Семее днем ожидается сильная жара 37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь, днем на западе, севере области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью в южной половине Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, юге, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. На большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. В Алматы днем ожидается сильная жара до +35 градусов. В Конаеве днем сохранится сильная жара 35-37 градусов.

Днем на севере области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 38 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза, днем на западе, востоке области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Днем в Туркестанской области на западе, в пустынных районах области ожидается сильная жара 40 градусов. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. Днем в области Жетысу сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.

26-27 июня днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 26 июня днем, 27 июня сутки ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 26–27 июня днем на большей части области ожидается сильная жара 35-40 градусов. В Таразе 27 июня днем ожидается сильная жара 38-40 градусов.