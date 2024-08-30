Штормовое предупреждение объявлено практически во всех регионах Казахстана

В 15 регионах и Астане объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. На юге, западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. В Кокшетау временами ожидается гроза.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане временами ожидается гроза.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. В Петропавловске ожидается гроза.

Ночью на юге, востоке, днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются гроза. Ветер западный на юге области 15-20 м/с. г. Павлодар: 30 августа днем ожидается гроза.

Днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза, возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе, севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 18 м/с.

30-31 августа на большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. г. Туркестан.: 30–31 августа сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

30-31 августа в северной половине области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохранится высокая пожарная опасность.