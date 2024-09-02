Штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 2 сентября ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Днем на севере, в центре области Абай ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза, днем на севере, в центре области град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, на севере, юге, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный на севере, юге, в горных районах порывы 15-20, временами 25 м/с. В Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал, во второй половине дня с переходом в мокрый снег. На большей части области гроза. Ветер западный, северо-западный утром и днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. В горных районах области гроза, град, шквал. 2-3 сентября ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

2 сентября днем на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохранится высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе области 15-20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный 15-20, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На большей части области Улытау сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.