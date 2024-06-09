Штормовое предупреждение объявили в Астане и 15 областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

9 июня в Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью и утром при грозе порывы 15-18 м/с.

Днем 9-10 июня в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 9 июня в горных районах области, днем 10 июня на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

9 июня ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью при грозе порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер южный, юго- западный 9-14, при грозе порывы 18 м/с.

Днем на северо-западе Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем на севере, западе, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-43 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-41 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью временами ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, град. Ночью на севере, днем на западе, севере, юге области гроза, на севере области туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем на западе, юге области град, шквал. Ветер восточный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов.

Ночью на западе, днем на западе, севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов.