    22:45, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Штормовое предупреждение объявили в 18 областях Казахстана

    Штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана на 26 октября, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казгидромет».

    Фото: Анастасия Палагутина/Kazinform

    В области Абай ожидается ветер с переходом на северный, на юге и в центре порывы до 20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидается туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Актюбинской области на юге и востоке сохранится высокая, а на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

    В Атырауской области на юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке — высокая. В Атырау — чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской области днем на востоке, юге и в горных районах ожидается гроза, ночью и утром — туман. Ветер в горах до 20 м/с. На западе и севере — чрезвычайная, в центре и на юге — высокая пожарная опасность. В Таразе — высокая пожарная опасность.

    В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидается туман. В Уральске ночью и утром также прогнозируется туман.

    В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе — высокая.

    В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая. В Кызылорде — высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской области ночью и утром на юге, западе и в центре ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау — туман и высокая пожарная опасность.

    В Павлодарской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.

    В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром также прогнозируется туман.

    В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане и Шымкенте — чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Улытау ночью на севере и востоке ожидается гололед. В целом по области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Жезказгане — высокая пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области на юго-востоке и в центре ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

