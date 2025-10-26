Штормовое предупреждение объявили в 18 областях Казахстана

В области Абай ожидается ветер с переходом на северный, на юге и в центре порывы до 20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидается туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге и востоке сохранится высокая, а на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке — высокая. В Атырау — чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем на востоке, юге и в горных районах ожидается гроза, ночью и утром — туман. Ветер в горах до 20 м/с. На западе и севере — чрезвычайная, в центре и на юге — высокая пожарная опасность. В Таразе — высокая пожарная опасность.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидается туман. В Уральске ночью и утром также прогнозируется туман.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе — высокая.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая. В Кызылорде — высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на юге, западе и в центре ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау — туман и высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром также прогнозируется туман.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане и Шымкенте — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ночью на севере и востоке ожидается гололед. В целом по области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Жезказгане — высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на юго-востоке и в центре ожидается ветер с порывами до 20 м/с.