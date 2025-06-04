Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана и Астане

В Астане днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На востоке, юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем на севере области сильная жара 36 градусов. 04-06 июня в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, востоке Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, на западе области гроза, град. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-западе, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, на западе, севере области град. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области ожидается, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный на юге, востоке, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, востоке области ожидается гроза, днем ожидаются гроза, на юге, востоке области шквал, на севере, юге, востоке области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, днем на юге, востоке области порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере области Улытау ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.