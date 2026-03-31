Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана

31 марта ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем также дождь и гроза. На западе, северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем в центре области, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области — небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на востоке области, порывы 15-20 м/с.

31 марта — 2 апреля на юге области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный — днем на западе, севере области, порывы 15-18 м/с.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается дождь, днем гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман.

На севере, западе, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.