РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:25, 30 Март 2026 | GMT +5

    Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана на 31 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    погода
    Фото: Unsplash

    31 марта ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем также дождь и гроза. На западе, северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем в центре области, порывы 15-20 м/с. 

    На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области — небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на востоке области, порывы 15-20 м/с. 

    31 марта — 2 апреля на юге области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность

    На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. 

    На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. 

    В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный — днем на западе, севере области, порывы 15-18 м/с.

    В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается дождь, днем гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. 

    Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман.

    На севере, западе, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Штормовое предупреждение
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают