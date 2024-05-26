Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, днем гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на западе, юге области 15-20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, западе, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23 м/с. Ночью на юге области ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на юго-западе, северо-западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ночью ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем ожидается сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на западе области ожидаюстя заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на западе, севере области Карагандинской области ожидается туман. В Караганде 26 мая ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег), днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В городе Конаеве Алматинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Днем в области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, временами 23 м/с. На севере области ожидаются заморозки 2 градуса.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, туман. г. Тараз: 26 мая ночью ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на юго-западе области Абай ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, в центре, юго-западе области порывы 23-28 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе области 15-20, днем 15-20, на севере, западе области порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Костанай: 26 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке, юге области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется ветер западный в центре, на востоке области 15-20 м/с. 26 мая на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.