Штормовое предупреждение объявили в 13 областях Казахстана

На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе области порывы 15 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается юго-восточный ветер, в районе Алакольских озер сила ветра будет достигать 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 3 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки 2 градуса. 20-22 октября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте 20-22 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.