Штормовое предупреждение объявили в 10 регионах Казахстана

21 апреля утром и днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на севере области порывы 15 м/с.

21 апреля в Алматинской области ожидается ветер юго-восточный на востоке, в центре, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В городе Конаев ожидается ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 21 апреля ожидается ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью на северо-востоке области 15-18 м/с. В городе Актау днем временами ожидаются дождь, гроза.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральск ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, шквал. В горных районах области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. г.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза.

Днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. В областном центре днем ожидаются дождь, гроза.

Ранее прогноз погоды по Казахстану на 21–23 апреля 2026 года представили в РГП «Казгидромет».