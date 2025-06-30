Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

30 июня в Астане ожидается гроза.

В Акмолинской области ночью ожидается гроза, днем на севере, юге, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области днем ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал.

Днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, град. Гроза. Ночью на севере области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области туман. На юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, в центре области гроза, днем гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал.

В центре, горных районах области области Жетысу ночью ожидается гроза.

Ночью на севере, в горных районах, днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

На севере Туркестанской области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

30 июня днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе, юго-западе, в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.